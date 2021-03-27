前總統馬英九今天下午到關廟跟鳳梨農座談，了解鳳梨農面臨的問題。(曹婷婷攝)

前總統馬英九今天下午到關廟跟鳳梨農座談，關廟南雄合作農場吳吉雄說，今年剛發生大陸禁台灣鳳梨進口，很擔心鳳梨價格崩盤，後來政府發動企業收購，這在今年有辦法解決，但台灣年產1.1億顆鳳梨，如未外銷，治標不治本；馬英九重申，兩岸問題需要兩岸對話、協商解決，這次不解決，下次仍會發生。

吳吉雄說，過去9成鳳梨外銷通路是銷大陸，今年說禁就禁，農民一開始都非常恐慌，政府目前做法治標不治本，鳳梨靠著國內產銷通路，兜來都去還是在國內，靠台灣人吃，一定吃不完，沒有走出台灣是無法解決問題的，政府一定要加強外銷，他也拜託馬英九，希望馬能幫忙發聲，幫農民拓展更多外銷通路。

馬英九說，3年前，高雄鳳梨農哭訴鳳梨豐收卻滯銷，他聽了後專程到高雄探望，也透過台南市議員謝龍介牽線賣到大陸去，他說，在他擔任總統任內，台灣跟大陸簽訂兩岸農產品檢疫、檢驗，這類問題可透過這種管道解決。

他說，這次大陸通知我們也透過協議管道，介殼蟲也不是了不起問題，雙方也都可以談，大陸用這種方式通知我們，代表有談的餘地，但我們的政府就是不談。但政府面對大陸不要，就賣到澳洲，但賣到澳洲還要補貼運費，表面看起來為農民好，但這不是解決問題的辦法。

馬重申，兩岸之間的問題就是需要兩岸對話，設法解決問題，這是一個長期問題，要透過兩岸協商解決，這是非常不合時宜的。

他也說，不久前，美國跟大陸在阿拉斯加有一場對談，聽起來好像很火爆，但其實他們彼此都覺得這樣是好的，有交換意見就知道對方底線在哪，美國政府鼓勵台灣跟大陸對話，美國不可能幫我們解決所有問題，也許有一些美國政治人物支持我們，但美國人民認同美國出兵幫助我們嗎？這些都是問號。

他說，兩岸問題要靠兩岸解決，他做8年總統簽了23項協定，現在的政府卻不用，拒絕對話不是解決問題的方法。他說，台灣去年對大陸貿易順差是1405億美元，賣到美國才179億元，這個比重很清楚，這麼大的市場不裡它，卻要國人自己吃鳳梨，這個問題不解決，下次仍會發生。

(中時 )