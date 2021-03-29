3月起正是屏東金鑽鳳梨產季開始，屏東縣政府特別舉辦「110年屏東縣優質金鑽鳳梨評鑑」，為民眾挑選出屏東在地、最優質金鑽鳳梨，29日由縣長潘孟安頒獎給獲得前三名及甜度王得獎農友，並歡迎民眾一起團購屏東當季新鮮又美味的鳳梨鮮果。

潘孟安表示，屏東是花果天堂，每年在農產品上市前，縣府都會舉辦一系列的促銷活動，不僅從國內外通路布局外，更積極輔導產地友善管理，唯有透過產地的品質管控，才是最佳的行銷利器，優良的品質更能在國際競爭立於不敗之地。

潘孟安指出，縣府舉辦的單一果品評鑑比賽，除了驗收業者的品質管控，更要讓農民爭取自己的榮耀，尤其參加評鑑的門檻，需要符合國家政策的3章1Q的農民才能報名，希望透過評鑑比賽，為提昇農業競爭力及國際市場紮下更好的基礎。

縣府農業處表示，今年金鑽鳳梨評鑑比賽，共有42位農民報名參加，3月26日經由產、官、學等專家共同評鑑出各方面均占優勢的金鑽鳳梨，依成績高低的前5名，依序給予冠軍、亞軍、季軍各1名，及優勝2名，另挑選出甜度最高的鳳梨獲頒為甜度王。

金鑽鳳梨是屏東重要的優質水果，種植面積有3,500公頃，占全臺3成的產區，更是全臺第1大產區。由於屏東氣候與土壤適宜，因此產出的鳳梨的品質也優於其他縣市，透過評鑑活動，由縣府把關，為消費者選出吃在嘴裏甜在心裏、果肉纖維細緻、口感最佳的鳳梨，歡迎民眾指名選購得獎果品。

優質金鑽鳳梨評鑑得獎名次為：冠軍-銀獅青果生產合作社的許嘉容、亞軍-銀獅青果生產合作社的洪銘聰、季軍-龍潭果菜生產合作社的沈宜蓁及獲得優勝-潮州鎮農會的林舜英、密果子生產合作社的廖宏銘。甜度王為潮州鎮農會的林舜英，糖度達18.1度。

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