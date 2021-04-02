鼓鼓將在屏東三大日音樂節開唱。（三立電視提供）

婁峻碩將在屏東三大日音樂節開唱。（三立電視提供）

「屏東三大日音樂節」將於4月9、10、11日在屏東縣體育館前草地舉辦，繼之前公布重量級卡司田馥甄、白安、滅火器、告五人、陳勢安接力開唱，今再宣告鼓鼓、婁峻碩、萬芳、戴愛玲、金智娟、李友廷、好樂團全部陣容；戴愛玲難得回到家鄉主場，直呼：「有回到家的感覺，屏東太陽很大、就跟我的熱情、鐵肺一樣，記得撐傘、多喝水、補充維他命C，回到屏東演出我不會想到任何避暑的方式，因為特別興奮開心。」她5、6月將啟動「公主樂未眠」北中南巡迴專場、籌備音樂作品，「我會更努力學舞、練歌、練吉他，希望多接觸不同的自己，今年給大家一個更好更棒的戴愛玲」。

鼓鼓也開心表示：「因為很多屏東歌迷也來留言說終於可以在家附近看到我演出，我覺得很棒！謝謝三大日的邀請。」避暑撇步則呼籲大家多喝水，補充水份很重要，自嘲：「記得防曬不要曬傷，我很容易曬黑，不求不曬黑，但不要曬傷，曬傷很痛。」鼓鼓目前除了每週錄影《全明星運動會》，還有5天自主練習，透露上半年會有單曲釋出，《我們的主場》計劃數位上架，且8月將舉辦「聽到請回答Connecting...」高雄場。

婁峻碩對於到屏東演出很興奮，寵愛粉絲的他，更宣布將在三大日舞台上獨家首唱最新單曲《FEEL》，而MV恰巧就是選擇在屏東小琉球拍攝而成，作品緣分與屏東相當緊密特別！他表示：「新歌傳遞夏天、海的氛圍，能在屏東發表是非常棒的事情。我非常喜歡海邊，以前就常來到墾丁玩。」打趣說，「對於避暑沒有撇步，看我膚色就知道我喜歡曬太陽」。

(中時 )