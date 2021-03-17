大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(17)日表示，去年大陸已向台灣通報28批鳳梨不合格的情況，然而不見台灣方的改善與回覆，為保護大陸農業生產與生態安全，因此大陸宣布自今年3月起禁止輸入台灣鳳梨。農委會農糧署署長胡忠一表示，「當時接獲的通報只有13批，28批是他們(大陸)亂講的。」

今日國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者上表示，針對大陸暫停台灣鳳梨進口，是因為去年向台灣通報有28批鳳梨不合格，提醒台灣應加強源頭管控，但很遺憾不見改善，台灣也沒有任何回覆，為了防範植物疫情傳入，並保護大陸農業生產和生態安全，因此才暫停進口。

針對國台辦的回覆，胡忠一表示，「原本接獲通報的就只有13批，28批是他們亂講的。」

關於鳳梨檢出到3種病害蟲，朱鳳蓮說，其中2種在大陸確實有零星分布，但是薰蒸所使用的溴化甲烷容易造成鳳梨發黑、品質降低，大量使用也會對操作人員造成健康危害，因此要求台灣方要加強源頭管控。

防檢局副局長鄒慧娟說，去年接獲陸方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報表，通報輸陸鳳梨檢出介殼蟲後，未待陸方要求改善，防檢局即主動與農糧署、試驗改良場所、業者及農民討論供果園、包裝場管理強化並加強輸出檢疫。

關於陸方強調台灣沒有回應，鄒慧娟說，如果是「不合格通報表」，只要輸入國通報不合格，就會要求出口國加強改善，這部分不會再行回應；而「訊息聯繫單」才會針對意見做回覆。

針對薰蒸部分，薰蒸確實可以有效殺滅病害蟲，國際上也認同薰蒸的做法，不過能少用當然就少用；至於不合格批數從13批變成28批，「我們也不清楚為什麼，但希望雙方能夠盡快溝通，讓鳳梨貿易恢復正軌。」

(中時 )