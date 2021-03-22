員林市公所農業課今天上午，短短半天就收購1.1萬餘片卵片。（謝瓊雲攝）

荔枝椿象卵片收購政策，緊急叫停，許多鄉鎮市公所基層農業課人員22日幾乎忙翻，員林公所一上午收購卵片爆量達1.1萬餘片，憂心有些獎金獵人未收到訊息，明後天仍會前來繳交，若撲空恐怕引起民怨。

根據農業處統計，彰化縣去年共收購13萬片卵片，發出61萬獎勵金，今年獲農委會補助、編列66萬元，預計從2月18日起至5月27日受理繳交；不料短短一個月，彰化縣彰化市、芬園鄉、員林市和社頭鄉等地，繳交卵片踴躍情形超乎預期，已達26萬片，超過編列經費一倍。

由於農委會19日下午緊急決議停止收購，獎勵政策提前喊卡，不少摘卵片達人措手不及，全趕在22日湧入公所農業課，讓基層人員忙翻！更擔心有人還未收到訊息，恐惹民怨。

員林市公所農業課長林琬婷說，員林市為鼓勵民眾踴躍抓卵片、消滅荔枝椿象，連續3年祭出加碼優惠，市民只要繳交2000片加碼送1000元全聯禮券（每人上限1000元），因此摘除卵片成為不少市民周末假日的家族運動，22日上午短短半天已收購1.1萬片。

員林市高小姐個人繳了1200片、入帳6千元，曹先生一家人繳了3400片、入帳1.7萬元，還有人專程來電指人還在台北，希望能等他到下午趕回來繳交。現場排隊的民眾說，收購卵片政策臨時叫停，還好他有收到消息，趕快來把收集好多天的卵片換成獎金，入袋為安。

林琬婷說，突然通知提前取消，許多摘卵達人都趕快跑來繳交卵片，擔心有人還沒接到消息，若明後天才跑來恐怕會引發民眾抱怨，也已請同仁主動打電話通知往年的達人，盡快趕在下午前來繳交卵片，以免向隅。

(中時 )