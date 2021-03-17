美國研究員受到聖經諾亞方舟故事的啟發，擬將地球上670萬物種的種子、孢子、精子、卵子等樣本送到月球上保存，一旦地球發生天災、疾病、戰爭等毀滅性災難，這座「月球方舟」將能幫助人類重建地球。

根據《NEW YORK POST》報導，有科學家在2013年於月球地下發現約200條熔岩管道，可以阻隔太陽輻射、微隕石、地表溫度變化等傷害。美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究員唐迦（Jekan Thanga）和其研究團隊認為，這些特性讓熔岩管道成為存放物種樣本的最佳地點，進而向國際電機電子工程師學會（IEEE）的航天會議中提出「現代全球保險計畫」，來確保地球的生物可以續存。

Scientists want to send 6.7M sperm samples to the moon https://t.co/7KjLBjnI3u pic.twitter.com/rKtQVBkKzO — New York Post (@nypost) March 11, 2021

「現代全球保險計畫」的第一步是在月球表面設置太陽能板供電，並打造通往地下的升降梯，接著會將地球上上670萬物種的種子、孢子、精子與卵子各準備50份樣本，分250趟火箭運送至此處保存，打造一艘現代版的「諾亞方舟」。這樣一來，如果地球因為火山爆發、海嘯、致命疾病、核戰等因素導致滅亡，就可以透過月球上保存的樣本重新開始。

但因為種子樣本須存放在攝氏負180度，細胞樣本須存放在攝氏負195.5度的環境下，通常金屬在這種極端低溫下會產生「冷焊現象」，全部合為一體。再加上研究團隊還無法確認缺乏重力的環境是否會影響保存的效果，以及月球基地該怎麼和地球聯絡，因此計畫是否能夠實踐還有許多技術上的問題有待解決。