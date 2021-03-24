荔枝椿象蟲為害，台南市農業局今年首度試辦「收購荔枝椿象卵片」，共有東山等4農會申請，農民反應，收購數量少，一下子就額滿，還是以化學防治為主，但今年椿象蟲密度高，申請人多，以南化農會為例，200公頃名額，開放1天半就額滿，因此希望行政院農業委員會能多點補助。

台南市農業局表示，配合中央荔枝椿象區域整合防治計畫，去年已先詢問各農會是否有意辦理收購蟲卵，經向農委會申報，共核准東山、白河、六甲及楠西區等4區農會收購共7萬片，這幾區也是台南種植龍眼、荔枝較多的區域。

六甲區農會表示，一開放收購後兩星期內就已額滿，有民眾一次就帶上千片來交，還有農民得知額滿後，想到其他農會碰運氣。

楠西農民表示，蟲卵收購是星期一至星期四，還要配合農會工作人員時間，有的農友摘了一大堆葉片，還提心吊膽蟲卵太快孵化。

楠西區果樹產銷班第50班班長楊沁涓說，收購蟲卵對部分農友來說不無小補，但還是有很多人要忙其他農務，沒時間收集，再送去農會繳交，因此希望不如多補助化學防治藥劑的費用。

南化農會總幹事溫進添說，申請化學防治的民眾也很踴躍，南化區龍眼種植面積上千公頃，今年申請到化學防治補助面積是200公頃，每公頃補助2000元，開放1天半就額滿，許多農民紛紛詢問是否可以追加，因此楠西農會也再申請300公頃的補助。

台南市立委郭國文說，農會反映防治補助經費不足以因應實際需求面積，已向農委會協調爭取，農委會防檢局也決議請地方主管機關24日前再提報，台南市政府農業局正進行調查彙整中。

農友表示，化學防治只能用於花穗抽穗期，花開後為了讓蜜蜂授粉，所以不適合噴藥，要待結小果期才能再噴藥，因此希望以後補助能一次到位，像今年楠西區的荔枝都開始結小果了，現在就自己買藥來噴，等農委會新補助下來，他能也來不及享受政府的美意。

(中時 )