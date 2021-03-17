台東10噸鳳梨釋迦將外銷到中東杜拜，縣長饒慶鈴示範噴槍清除介殼蟲，呼籲農民做好田間管理。（莊哲權攝）

台東10噸鳳梨釋迦17日 裝櫃啟航 ，將外銷到中東杜拜地區。（莊哲權攝）

台東10噸鳳梨釋迦17日裝箱，首次透過冷鏈技術及海運，銷往6000多公里外的中東杜拜，航程14天；縣長饒慶鈴說，鳳梨釋迦不會只以單一市場為目標，將結合眾人力量，把優質的鳳梨釋迦送到全世界，也請農民做好田間管理，讓介殼蟲等有害生物零檢出。

在台東地區農會外銷包裝場上，1箱箱鳳梨釋迦被搬上貨櫃，19日將從台灣直接航向杜拜，航程2周，預計4月4日運達，10噸鳳梨釋迦在貨櫃中，透過冷鏈技術處於「睡眠」狀態，抵達杜拜，當地人仍能吃到新鮮果品。

台東縣長饒慶鈴表示，鳳梨釋迦首次透過商業機制外銷到杜拜，感謝促成首航的貿易商董事長簡元宏，引進日本大金先進冷鏈技術，並配合陽明海運，把優質的鳳梨釋迦送到全世界。

饒慶鈴也指出，當我們要把鳳梨釋迦銷往全世界，首先要做好品質控管，為了做好田間管理，有害生物零檢出，縣府補助登記有案的番荔枝產銷班或合作社，購買新的空壓機，最高每台可申請7000元，以避免介殼蟲殘留果皮表面。

台東地區農會總幹事李建通表示，鳳梨釋迦95％銷中國大陸，今年1、2月出口達4600噸，跟往年差不多，目前收購價每台斤5、60元，屬正常行情；有鑑於大陸驗出台灣的鳳梨有介殼蟲而宣布暫停輸入，也呼籲台東鳳梨釋迦果農總動員，一起來防治。

李建通指出，這次透過貿易商接洽，在杜拜建立平台銷售鳳梨釋迦，並用氣調櫃方式，突破海運瓶頸，保持水果鮮度，這次出口10噸，未來視銷售情形，會陸續出貨。

(中時 )