市場傳出拜登政府考慮再端3兆美元新刺激計畫，刺激美股四大指數收盤齊揚，又以費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲3.12%，聯電ADR上漲4.13%。台股昨日成功站回月線，外資雖然連2日賣超但力道已縮減至50億元左右，加上甫公布的2月外銷訂單年增48.5%，經濟面向好，周二4月台指期開盤上漲86點，為16223點，金融期及電子期聯袂開高。台股開盤漲60.98點，為16250.20點，隨後漲點擴大，指數來到16300點之上。

今早類股普漲，其他電子股最衝，接下領漲軍令；光電、半導體、航運與觀光類股相對強勢。鴻海(2317)大漲3%再創高，逼近135元，台積電(2330)來到599元，叩關6字頭。誠美材(4960)、燦星網(4930)、鴻名(3021)、聯穎(3550)等漲停，為中小型股的舞台。

目前正值投信季底作帳時期，中小型認養股較有表現機會，大型權值股須看外資臉色，由於外資動向偏空，台股籌碼面缺乏有力靠山，指數將維持在月線上下震盪整理，操作選股以公司財報或營運優於預期、具漲價題材及高現金殖利率等為主流。

(時報資訊)