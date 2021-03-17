根據《運動畫刊》記者Chris Mannix撰文，NBA包含馬刺艾卓吉、暴龍羅瑞、火箭歐拉迪波等有可能在交易截止日前找到新東家進行分析，Mannix認為，馬刺有可能買斷艾卓吉合約，而羅瑞則因為薪資過高成為交易絆腳石。

由於新冠肺炎疫情影響，聯盟將今年交易截止日延遲至3月25日，而考慮到未來眾多不確定性，眾多超級球星都已經提前與老東家完成續約動作，這也導致目前的交易市場非常安靜。根據先前報導，聖安東尼馬刺與艾卓吉在討論後達成共識，馬刺將積極幫助艾卓吉找到新東家，然而現年35歲的艾卓吉與馬刺合約在今年夏天到期，加上塞爾提克與熱火對於艾卓吉興趣缺缺，因此艾卓吉有可能在交易截止日後被馬刺買斷合約，以自由球員身份找到心儀的落腳處。

儘管羅瑞和經紀人都曾站出來闢謠，但羅瑞在暴龍的日子似乎快要結束了。羅瑞和暴龍的合同將在今年夏天到期，本季薪資3050萬美元。如今的暴龍開始以范維利特和席亞卡重建，但羅瑞仍深受其他球隊歡迎，本季表現非常穩定，不過昂貴薪資讓交易變得棘手。即便快艇與七六人都想要補強戰力，但羅瑞不太可能在交易截止日過後被買斷。

火箭目前正處谷底狀態，2月初以來一直沒有贏過比賽，連同今日又在主場以107比119不敵老鷹，苦吞17連敗。伍德缺席全部17場比賽。PJ-塔克已經與火箭達成協議不再為球隊出戰，競爭對手的高層認為熱火將成為塔克最熱門買家。而歐拉迪波上個月拒絕火箭開出的2年4500安美元續約條款，意味著歐拉迪波想要離開休士頓，熱火將再次成為歐拉迪波的潛在追求者。

去年夏天雷霆簽下荷福德，合約將在2023年到期，本季薪資2750萬美元，最後一年則是2650萬美元（其中1450萬受保障）。荷福德在俄克拉荷馬找到定位，雖然雷霆願意接受其他球隊報價，但球團對這位老將和亞歷山大的搭配感到滿意，而且雷霆現在團隊薪金很低（空間很足），沒有必要處理掉荷福德的合約，但預計將會與老將阿里扎分道揚鑣。

(中時 )