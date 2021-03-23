37歲台灣職業男網名將盧彥勳，今年2月結束澳洲網球公開賽後，本周轉戰ATP巡迴賽千分大賽美國邁阿密公開賽，也順利獲得會內賽席次，首輪對手是自己今年澳網男雙搭擋、美國33歲選手奎瑞（Sam Querrey）。

這是盧彥勳生涯第10次挑戰邁阿密公開賽會內賽，首輪就要對上目前世界排名第63的奎瑞，雙方過去3次交手都是奎瑞獲勝，不過比數都相當接近，而奎瑞生涯世界排名最佳曾到第11，也贏過10座ATP賽事冠軍，和盧彥勳一樣都曾在溫布頓締造個人生涯最佳大滿貫賽事成績，盧彥勳2010年打進到溫網男單8強，奎瑞則是2017年溫網晉級到最後4強。

盧彥勳和奎瑞上一次過招是2012年美網第一輪，兩人今年澳網搭擋男雙，很可惜第一輪就落敗，這回好友變對手，相信也會是場精彩的交手。

同樣在邁阿密公開賽奮戰的還有莊吉生，他將從會外賽開始打拚，今天以6比4、3比6、6比1力克法國選手馬育（Nicolas Mahut），下一場會外賽要對上義大利選手羅倫齊（Paolo Lorenzi），將是兩人首度在ATP賽事對戰。

(中時 )