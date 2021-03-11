原本去年夏天可跟勇士完成3年1.56億美元續約的勇士當家球星柯瑞，卻在本季開打之前都未達成任何協議，儘管柯瑞將於明年夏天成為自由球員，勇士總管邁爾斯卻提前放話，本季結束後就會跟柯瑞完成4或5年續約，讓他終老勇士！

「本季結束之後，柯瑞可以跟我們簽下一份4或5年的續約，這並非什麼難事，」邁爾斯表示，「他只是告訴我，嘿！我們到年底再談，這就是他想要做的事。」勇士預計本季結束後，可跟柯瑞提出一份4年2.15億美元的超級豪華續約條件。

「我認為柯瑞現在很快樂，」邁爾斯說，「球迷很顯然都會擔心柯瑞走人，但我認為他現在無論生活或工作上都過得很好，他也很樂意繼續待在勇士，以我個人而言，除了每個人偶爾出現不太合理的偏執恐懼，我絕對沒有任何擔心情況。」

畢竟世事難料，誰能保證柯瑞百分之百繼續留在勇士效力，邁爾斯也不例外，「當然有時候我也會問自己，假如柯瑞離開的事情真正發生怎麼辦？但這些都沒有任何事實根據，所以我對柯瑞繼續留下的感覺很好，我想他的感覺應該也是很好。」

(中時 )