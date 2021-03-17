塞爾提克今天在主場迎戰全聯盟戰績最強的爵士，打完前三節還保有2分領先，可惜決勝節城池遭破，最終以09比117敗下陣來，不過年輕悍將塔圖飆進4顆三分球，生涯三分球命中數突破500里程碑，成為NBA史上年紀在23歲以下就能投進500顆三分球的第四人。

出生於1998年3月3日的塔圖，剛過完23歲生日，2017年選秀會上以榜眼加盟綠衫軍，菜鳥球季就獲得球團賞識，委以先發重擔，塔圖也沒讓球隊失望，新人賽季就繳出13.9分、5籃板的場均數據。

前三個賽季不斷成長的塔圖，今年背負球隊重擔，不論是得分或助攻都創生涯新高，賽前生涯已投進497顆三分球，此役再添4顆三分球，讓他的生涯三分球進球數突破500大關。根據統計，塔圖是NBA史上第四位能在23歲之齡投進500顆三分球的球員，前三人分別是太陽戴文布克、金塊賈瑪莫瑞以及灰狼羅素。

雖然創生涯顛峰，但塞爾提克此役卻在關鍵時刻掉鏈子，單節被爵士狂轟40分，尤其是守不住米契爾，被他連續投進兩顆三分球，最終以7分之差飲恨吞敗。

米契爾與塔圖都是2017選秀梯次，當年米契爾力壓塔圖奪下年度最佳新人，兩人之間的競爭也不斷上演，此役塔圖29分、6籃板、3助攻、3抄截、4顆三分球，帳面上成績優於米契爾的21分、5助攻、3顆三分球，但米契爾的關鍵時刻兩顆三分球破網卻讓他成為球隊英雄，塔圖則成為悲劇人物。

(中時 )