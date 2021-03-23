湖人傳奇球星貝勒(Elgin Baylor, 1934年生)於美國時間22日壽終正寢，他今年86歲。湖人球團發布聲明：「名人堂成員貝勒今日安詳地在洛杉磯離世，他最後一刻身旁有妻子和女兒陪伴。」貝勒職籃生涯14季(1959-72)都效力湖人，被宿敵塞爾提克壓制直到退休，至今被認為是湖人最大的悲劇英雄。

貝勒是1958年選秀狀元，他身高196公分主打小前鋒，招牌的拉桿滯空跳投成為後世「飛人型」球員的雛型，首季以場均24.9分、15籃板、4.1助攻的恐怖數據摘下新人王，幫助湖人從最後一名直接殺進總冠軍賽。他們的對手是比爾羅素(Bill Russell)領軍的塞爾提克，湖人慘遭4戰橫掃，這是總冠軍史上的第一次橫掃。湖人與塞爾提克著名的世仇關係就是從這時候開啟的。

湖人球團的聲明提到1961-62球季，貝勒加入了美國陸軍預備役，只有趁著休假才能回來比賽。該季貝勒僅打了48場，卻留下場均38.3分、18.6籃板的生涯最高紀錄，可惜那一年總冠軍賽還是敗給宿敵塞爾提克。貝勒後來受膝傷所苦，30歲開始戰力下滑，再無力跨越塞爾提克的屏障。

1971年11月，也就是1971-72開季不久，37歲的貝勒決定退休，他生涯7次挑戰總冠軍全敗。偏偏就是在那個球季，湖人寫下奇蹟的33連勝，並且成功拿下總冠軍！湖人雖然贈送1枚冠軍戒給貝勒，但在紀錄上他仍是生涯0冠，讓他始終帶有濃厚的悲劇色彩。

(中時新聞網)