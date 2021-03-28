洛杉磯湖人失去雙星之後戰績不佳，吞了4連敗才在前役打敗騎士。球評帕金斯(Kendrick Perkins)認為湖人在西區已經不是前五強，這幾場讓他看出湖人的陣容根本不行。湖人國度(Lakers Nation)的官推很不服氣，要帕金斯等到6月和7月(季後賽)再瞧瞧他們的厲害。

帕金斯對此回應：「我只是實話實說，我們都知道Bron和AD的能耐，但是這些配角的表現很差。」他先前更在ESPN節目說：「你有看湖人的比賽嗎？那些傢伙有夠誇張，他們的投籃歪得老遠，連我在電視機前都想躲球了。」

傑佛生(Richard Jefferson)頗不以為然，反問說：「不然你把其他球隊的主將也拿掉看看，他們是有比較好嗎？」

帕金斯表示，詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)是極為強力的組合，但是湖人太過倚重他們，其餘球員全是配料，做不成一盤菜。即使是別的球隊拿掉了主將，也不至於這麼不堪。

暴龍控衛羅瑞(Kyle Lowry)被認為是湖人理想的補強目標，但是湖人在交易大限之前毫無動作。帕金斯說：「我們都跟Bron很熟(傑佛生與帕金斯都是詹姆斯前隊友)，你可以打電話問他現在的看法。我先前就說了湖人應該要搶到羅瑞，換成是我就會不惜代價出手。」

傑佛生強調湖人這些球員本來就是請來配合兩位主將的，只要陣容完整根本沒有問題。「不然你以為詹姆斯憑什麼是MVP，因為他可以讓隊友變得更好。」

(中時新聞網)