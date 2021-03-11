NHL蒙特婁加拿大人與卡加利火焰是本季唯二在季中更換總教練的球隊，但易帥後的戰績卻呈現兩樣情，加拿大人打出2勝2和仍未嚐敗績，而火焰則苦吞二連敗。雙方將於本週五(3/12)10:00進行本季第三度交手，是加拿大人能延續近期的不敗氣勢，或是火焰能在主場止住連敗的頹勢呢?

加拿大人本季進攻侵略性大增，上季例行賽尾聲交易來的托菲利(Tyler Toffoli)，本季完全融入進攻體系，目前攻進15球高居全隊之冠。過去在OHL(安大略冰球聯賽)以優異球感聞名的二年級中鋒鈴木尼克(Nick Suzuki)，出色的傳導也對球隊進攻效率帶來顯著的提升，本季加拿大人場均進球3.39高居聯盟第三，較上季的2.93有長足的進步。防守端方面，雖然球隊季前簽下前藍調明星門將艾倫(Jake Allen)，但前教頭朱利安(Claude Julien)仍決定由老臣普萊斯(Carey Price)擔綱先發，曾於2014-15賽季榮獲年度最佳門將的普萊斯近年逐漸失去宰制力，本季救球率89.3%是職業生涯首度跌破9成，筆者預估新教頭杜沙姆(Dominique Ducharme)應會走向雙門將輪值，讓普萊斯有較多的時間調整，以提升球隊的防守質量。

火焰本季進攻效率極不穩定，出賽26場雖然有13場團隊進球在3球以上，但也有8場只攻進1球。球隊目前得分點太少，替補火力不振，一旦第一組及第二組進攻被限制住，火焰就會陷入得分荒，本季團隊場均進球2.69是近三季最差。防守端方面，左翼特邱克(Matthew Tkachuk)雖然有不錯的進攻能力，但其惡名昭彰的防守卻也吞下28分的判罰時間，對球隊防守造成不小傷害。而本季加盟的前溫哥華加人明星門將馬克斯特羅姆(Jacob Markstrom)一度因傷缺陣半個月，救球率90.7%也不符球團期待，二號門將里帝奇(David Rittich)表現同樣低迷，本季團隊場均失球高達3.04，攻防兩端都不在狀態。

火焰三月份場均進球提升至3.25，進攻端貌似有復甦的跡象，但其對手分別是油人及參議員這兩支防守較差的隊伍，因此數據必須打點折扣。而加拿大人近期增加艾倫的出賽頻率後，季初較為掙扎的防守也有所改善，三月場均失球僅有1.5球。此戰即使火焰能在進攻端展現火力，恐怕也難以抵擋找回防守狀態的加拿大人，因此建議投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)