能源發展碰到環保議題，三三會理事長許勝雄17日直言，環保與發展要如何平衡，如何將傷害降到最低、造福最大多數的人、產生價值效益，是所有人要共同面對的問題，「現在是有點太民粹了，每件事都有人反對。」政府必須出面說服很多團體，從中求取平衡。

三三會17日召開例會，會前許勝雄接受媒體訪問時做了上述表示。他說，台灣要發展產業，又想要生活品質提升；用電要順暢卻又很強調環保，環保當然重要，但是環保不是唯一，不能說要用比較低成本的電，又要限制電的發展。

許勝雄指出，新的能源政府要50％的天然氣，占到供電50％的天然氣，如果每個地區都反對接收站，如何有充裕的電？開發與環保是平衡的問題，政府必須出面說服很多的團體，如何將傷害降到最低、造福最大多數的人和產生價值效益，現在是有點太民粹了，每件事情都有人反對。

工商協進會理事長林伯豐則說，全球都在減碳，台灣為減碳減煤是必要的，但是，全球的趨勢是天然氣作為發電能源是在減少的，台灣卻在增加，反其道而行是不合理的。

林伯豐說，日本核災後還在用核電，台灣應該要將核電列為備用電源，核廢料的處理，相信未來的科學有辦法解決，政府應該思考台灣怎麼讓供電穩定、電價合理，這是重中之重，不然企業會外移。

(工商 )