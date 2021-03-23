全球經濟逐步擺脫新冠肺炎疫情邁向復甦，致使矽利光產品近期呈現供不應求，專業電子化學材料通路商—崇越電(3388)認為此波供不應求漲價潮有2018年的影子，崇越電通執行長張勝和表示，今年營運展望很正向，可望比去年好。

崇越電通今天召開法人說明會，隨著全球新冠肺炎疫情逐漸趨緩，全球經濟持續復甦，帶動消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，連帶相關應用的矽利光產品需求也穩定成長，尤其是去年第4季起，全球各產業需求急速復甦，但各項上游原物料因諸多因素導致供應不足，加上運輸缺櫃問題仍未獲得緩解，致使各項原物料價格持續上漲及缺貨。

張勝和表示，由於矽利光是民生必需品，只要各地GDP在成長，供給未跟上就會出現供不應求，目前矽利光供不應求的情況和2018年類似，也是需求增加，但供給未跟上，目前看起來，訂單需求遠大於供應，漲價缺貨在第2季不會緩解，第3季可能會持續，至於第4季還看不清楚，此情形對公司今年營運及獲利將有正面助益。

去年即使受到疫情干擾，崇越電全年營收及獲利仍繳出成長表現，崇越電2020年合併營收79.13億元，歸屬母公司稅後盈餘為3.94億元，分別較2019年成長1.8%及4.91%，每股盈餘為5.32元；公司並維持高現金股利政策，預計將配發現金股息4.3元。

崇越電表示，公司將持續投入新產品開發、深耕市場，亦與上下游原廠及客戶具深厚緊密的合作關係，隨著各產業成長，矽利光材料新增許多應用市場，中長期產業趨勢明確，今年營運可望比去年好。

(時報資訊)