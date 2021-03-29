銅箔供給缺口持續擴大，銅箔加工費也連番飆漲，據下游銅箔基板廠提供資料，大宗銅箔材料每公斤加工費預估4月將上看5美元，超越2017年高點，由於5G基地台及伺服器需求持續增溫，銅箔基板廠預估，銅箔缺料問題今年難解，恐延續到明年，在銅箔加工費易漲難跌下，金居(8358)及榮科(4989)今年獲利可望較去年大躍進。

5G、IoT、車用電子及電動車新興產業起飛，不僅推升銅價飆漲，亦讓過去幾年處於供給大於需求的銅箔自去年下半年開始供需反轉，加工費亦自去年第4季「漲聲」響起，加上銅箔屬「重資本支出」產業且設備交期長，現有產能無法滿足強勁的需求，在供給缺口持續擴大下，銅箔加工費亦連月飆漲，3月及4月更連兩個月以平均每公斤0.5美元價格調漲，漲幅相當驚人。

據銅箔基板廠提供資料，去年12月底銅箔加工費平均約3.5美元，經過連月調漲，大宗銅箔加工費漲幅高達20%到30%，目前長春及南亞等一線大廠銅箔加工費每公斤已拉高約4.7美元，金居及榮科則是每公斤上看5美元，而中高階銅箔雖然漲幅沒有大宗銅箔材料多，但部分高頻高速銅箔每公斤加工費也逼近6美元，多已超越2017年銅箔供不應求時的高點。

銅箔加工費連番飆漲，也帶動金居及榮科業績快速攀升，其中金居前2月合併營收為11.81億元，年成長21.98%，榮科前2月合併營收為5.76億元，年成長23.47%；由於Intel Whitley平台自第2季開始放量，可望帶動伺服器需求，且隨著全球新冠肺炎疫情趨緩，各國加速啟動5G基礎建設，銅箔基板廠預期，新需求可能導致銅箔缺口到年底都難以紓解，可能會延續到明年，在銅箔加工費易漲難跌下，金居及榮科今年獲利可望較去年大躍進。

上游銅箔及玻纖價格連番飆漲，銅箔基板廠也不得不跟進漲價，聯茂及南亞已通知下游客戶自4月1日起漲價，以反應上游材料價格上揚，隨著價格調漲，有助於紓解成本上揚的壓力。

(時報資訊)