新進國小少棒隊近年在南市打出不錯成績，與崇學、協進、安慶、立人等傳統名校相比並不遜色，近年還壓過招生不利的善化國小少棒隊，光是這2年就培養7位學生前往善化國中就讀、並成為棒球隊主將，新營區傳統升學名校興國高中也決定成立棒球隊，更延攬前國手曾智偵擔任總教練，未來希望與新進國小連成一氣，成為台南溪北地區的三級棒球搖籃。

受到少子化因素影響，近年各級學校招生都不容易，也影響到國小少棒隊的運作，曾培養出陳金鋒、林智勝、林泓育、詹子賢等球星的善化國小，也因學生數減少影響球隊表現，陷入掙扎，而歸南國小10年前還一度僅剩6名球員，後來校方及民間全力支持，才重回名校之林。

新進國小在學生總數上名列大新營區前茅，在各界支持下，棒球隊維持30年之久，也逐漸從社團轉為專業球隊，打出成績後，對於有志繼續棒球路的孩子，未來的出路相形重要，但溪北地區三級棒球架構未完善，僅有白河商工、白河國中、國小，且成軍均不滿5年。

但這樣的狀況出現轉機，新營區知名私校興國高中決定成立棒球隊，培養三級棒球人才，校長黃向吟說，將把校內原有棒壘球社團升級，並與擁有甲組球隊的中信金融管理學院合作，帶進專業訓練方式，並祭出獎學金的優惠，希望將好球員留下，今年9月可望成軍，近期也會與新進國小簽定合作意向書，為棒運盡份心力。

(中時 )