日本迴轉壽司品牌「壽司郎」促銷活動引發全台改名「鮭魚之亂」，新北市戶政事務所統計至下午4時許，有26位新北市民改為鮭魚，其中23位男性、3名女性，其中1992年出生的陳先生到中和戶所改名成「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，把所有海鮮一次取完，打破最長名字紀錄。

另就讀台北大學3年級的女大生今中午到板橋戶政事務所改名叫「李鮭魚」，她說，想跟男朋友跟朋友一起共享，爸媽都知道，也沒說什麼，打算19號就改回本名。

新北市民政局提醒，因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」並無統一裁量標準，只要民眾向戶所提出改名申請皆會受理，不過市民一生只有3次改名機會，改名前務必三思。

中和戶所指出，改為36字的男性是今天上午9時許到戶所表示想要改名，家人也都知道，戶所雖然有勸導他，指出未來簽名可能會非常困難要簽很久，但該名先生仍堅持，只好協助。

(中時 )