醫療保健股上漲，但科技股湧現獲利了結賣壓，以及投資人在美國聯準會與日本央行結束貨幣政策會議之前轉趨保守謹慎，周三日股收平。

周三日經225指數收跌0.02%，為29,914.33點。東證一部指數收漲0.13%，為1,984.03點。

分析師表示，基於穩健的全球經濟展望，以及新冠肺炎疫苖接種的進展，日股的氣氛仍然非常正面。不過隨著本會計年度將於3月底結束，投資人可能退場觀望，將使日股陷入狹幅區間格局。

投資人亦關注稍後聯準會將公布的會議結論與聲明，由於經濟持續改善，部分決策者可能將其升息預測提前。

日本央行將於本周晚些時候召開政策會議，亦是投資人的關注焦點，日銀可能放棄購買ETF基金的數字化目標，但分析師普遍認為，如果此事真的發生，現在日股夠強，足以維持升勢不墜。

Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，就算因日銀的決議湧現失望性賣壓，也不會持續太久。

東京核心30指數表現最強勁的個股為武田藥品上漲2.53%，其次為第一三共漲1.78%。

東京電力重挫10.15%，因日本原子能監管機構在該公司位於柏崎Kariwa村的發電站發現安全性的違規行為。

本田汽車宣布，因供應鏈問題，將暫停大部分美國與加拿大汽車工廠的生產，時間將為期一周。受此消息打擊，本田下跌1.35%。

(時報資訊)