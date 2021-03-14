看來七六人這次只有虛驚一場，不用擔心明星中鋒恩比德又要面臨重傷！根據《ESPN》記者拉夢娜14日爆料，前役遭逢左膝傷勢提前退場的恩比德，經過MRI檢查後，確定只是膝蓋骨頭撞傷，半月板與韌帶都沒事，只需休兵兩周。
七六人前役跟巫師打到第3節還剩6分20秒，恩比德接獲隊友傳球切入籃下爆扣，沒想到落下時不慎自己拉傷左膝蓋重重倒地，令人不禁擔憂這名傷痛歷史不少的明星中鋒，是否又要因此提前整季報銷？幸好如今確定只是單純的撞傷。
畢竟恩比德本季場均交出29.9分、11.5籃板、3.3助攻、1.2抄截與1.4火鍋的全能數據，除了讓他成為本季年度MVP與年度防守球員的熱門人選，更幫助七六人目前拿下26勝12敗，意外搶占東區龍頭席位，七六人本季確實不能少了他。
只是七六人目前不僅恩比德高掛免戰牌，主控班西蒙斯也因全明星賽期間觸發聯盟健康與安全協議停賽，七六人總教練瑞弗斯只能期望班西蒙斯趕緊結束隔離，畢竟未來兩周以上時間已經少了恩比德，七六人更渴望班西蒙斯歸隊領軍搶勝。
(中時 )
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