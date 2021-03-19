FORTY PIECE FOR THE ROOKIE pic.twitter.com/yWffAn0RzG — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 19, 2021

去年狀元愛德華茲逐漸開始證明他的應有身價了！愛德華茲19日全場投31中15，含三分球投13中4，13罰中8，攻下生涯新高42分，搭配唐斯41分、10籃板與8籃板的接近大三元表現，攜手幫助灰狼123比119逆轉射落太陽，總算拿到本季第10勝。

原本打完前3節，地主太陽還以91比83領先，沒想到末節灰狼得分爆發，尤其是愛德華茲與唐斯，打到最後8.3秒，更以121比118超前，薩瑞奇最後7秒兩罰中1，也讓太陽喪失最佳追平機會，赫南戈梅茲最後4.7秒放進決定勝負灌籃。

除了愛德華茲與唐斯火力全開，赫南戈梅茲也有14分進帳，瑞德10分，不過灰狼成為本季最後一支拿到10勝的球隊，也以10勝31敗排在西區墊底，更是聯盟戰績最差球隊，看來接下來愛德華茲可以利用更多擺爛場次磨練狀元身手。

太陽以戴文布克35分最高，保羅與布瑞吉斯分別拿下17分，艾頓10分。目前戰績26勝13敗的太陽，也暫時跌到西區第3位置，代表今天西區前兩強球隊皆輸，爵士今天也以122比131爆冷輸給巫師，這是爵士最近8場比賽的第5敗。

(中時 )