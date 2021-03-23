NBA宣布，公鹿「字母哥」阿提托康波與金塊一哥約基奇分別獲選上周東西區最佳球員殊榮。

這是字母哥本季第3次獲得單周最佳，也是職業生涯第16次。上周公鹿隊3戰全勝，阿提托康波場均繳出大三元數據（29.7分、12.7籃板、10.0助攻）。

上周一，公鹿擊敗巫師，字母哥拿下大三元，成為隊史第一位連續3場繳出大三元成績單的球員，緊接著公鹿延長賽擊敗七六人，字母哥得到32分、15籃板。上周最後一戰字母哥送出15次助攻追平生涯新高，並得到26分、8籃板，幫助球隊擊敗馬刺，拿下6連勝。

約基奇本季第3次獲得單周最佳，成為金塊隊史第2位單季3次獲此殊榮的球員，第1位是「甜瓜」安森尼（06-07賽季）。約基奇職業生涯第9次榮膺單周最佳，排名隊史第二。

現年26歲的約基奇，上周率領球隊3勝1敗，場均26.8分、12.3籃板、8.5助攻、1.75抄截，三分球命中率58.3%。過去10場，金塊贏了8場，戰績上升至西區第5（25勝17敗）。

3月15日，約基奇面對溜馬得到32分、14籃板、5助攻、4抄截，成為本季第一位有如此表現的球員。3月17日對陣黃蜂，約基奇拿下本季第10次大三元；職業生涯第228次雙十，超越穆湯波成為隊史第一。

3月19日約基奇迎戰公牛貢獻34分、15籃板、9助攻；3月21日與鵜鶘交手，約基奇攻下本季第11次大三元，僅次於巫師韋斯布魯克，並列聯盟第二。

(中時 )