上學年度在UVL大專排球聯賽公開女二級拿下亞軍，屏東大學原班人馬在本季挑戰公開一級，今天在複賽總算開胡，對交通大學以25比14、15比25、25比15、25比17搶下首勝，但兩隊下學年度都確定將回到二級打拚。

截至此戰賽前，屏東大學、交通大學本季都還沒贏過，今對戰拚開胡，屏大強勢拿下第1局後，卻又發生領先後容易「斷電」的老毛病，讓交大搶下第2局將戰局扳平，經過調整後，屏大再拿下後兩局收進比賽勝利。

屏大教練紀恩成指出，先贏第1局後，選手有點鬆懈，第2局被對手贏回來，之後有做了一些調整，也提醒選手不要放鬆，「有跟她們說，我們和交大的實力在伯仲之間，沒有本錢玩把戲，穩穩打就好。」

兩支還未開胡的球隊拚首勝，屏大隊長江憶均坦言：「還是有壓力，因為這場一定要贏下來。」但即使她在賽後直呼「終於贏了！」江憶均表示：「雖然贏了，但大家今天有點放鬆，表現得沒有前一場好。」

屏大昨役對上排名在前段班的高雄師大以1:3落敗，但過程中緊逼對手，江憶均說：「昨天我們有防守、有攻擊，發球也發得不錯，滿可惜的。」江憶均也認為，球隊其實力不差，「是我們太小看自己了，還沒打就先覺得會輸，在昨天之前感覺都沒有盡力去打過一場。」

全隊以相同陣容從公開二級拚上公開一級，江憶均形容，心情是「既期待又怕受傷害」，而預賽吞下5連敗後，難免有些沮喪，今天收下首勝，但戰績1勝9敗，與10連敗的交大都將在下學年度被降回公開二級，江憶均說：「至少有來過（一級）！回到二級就再去拚就好。」

(中時 )