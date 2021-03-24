首次打進全國賽，桃園市大園國中一開始就連續出現3次保送，讓新北市新埔國中有機可乘，新埔全場敲出13支安打，終場以11比3勝出，在國中聯賽硬式組搶下頭彩。

大園第一次前進硬式全國賽，首場先發投手鄭浩宇卻丟不進好球帶，投出3次四壞球，讓大園緊急換投，新埔把握機會，黃政昊、邱聖凱都敲出安打，加上失誤，一口氣進帳5分。

大園1局下立即反撲，利用2次失誤、1次保送以及孔念恩、陳重佑安打追回3分，新埔在2局上攻勢再起，再以4安打、保送、暴投追加3分，4局上闕鈞宇再敲出帶有2分打點安打，維持領先差距。

新埔先發投手佘東霖1.2局失3分(1分自責)退場，楊漢哲、白俊騰接力登板沒再掉分，三名國二投手合力守住戰局。

新埔總教練何凱翔表示，第一次碰到大園，對方雖是第一次進全國，不過也有實力，只是經驗不足，掌握一開始攻勢，今天打擊連貫，加上球員戰術執行成功，才能大量得分，至於投手算是中規中矩，第二任投手楊漢哲控球好，內容不錯。

新埔曾在105學年度拿下冠軍，今年國三生僅有6人，搭配有潛力的國二生出征，何凱翔說，不預設目標，盡全力去打就好

新北新埔終場以11比3勝出。（學生棒聯提供）

(中時 )