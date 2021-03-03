〈3月4日 布魯克林籃網 @ 休士頓火箭 08:30 運彩賽事編號409〉解析：NBA上半季賽程(明星賽前)目前已經走到最後兩日安排，通常在這種階段，是否衝刺季後賽排名；球團是否會出現重磅交易；球員是否有了放假心態，許多鬥心或運作上的考量點都會因應而生，這會是我們在這個階段進行分析時需要去考量的。

本場對戰組合，算是明天的焦點之一，關鍵不在強強對碰，而是在故人重逢，本季轉往籃網的哈登(James Harden)，將要回到那個最熟悉的球場(火箭豐田中心)面對他的前隊友們，而本場比賽，我們會這樣來看--

〈近況評比與傷停情報〉論近況，兩隊可以說呈現了一個很有趣的"鏡向顛倒世界"，在哈登與火箭分道揚鑣後，一開始火箭曾拉出過六連勝，而樹大招風的籃網則打的艱難。近期，這個情況則又大大翻轉，近十場比賽籃網除了一場只剩下哈登單核作戰的比賽外，其他九場比賽全勝收場，且全數過盤；火箭方面則是十戰十敗，即使抓有受讓優勢的讓分盤來看，火箭也只有1勝9敗的讓分盤成績，籃網的近況確實好過火箭太多。

傷停情報上，籃網卡巴洛特(Luwawu-Cabarrot)、格林(J. Green)、杜蘭特(Durant)很可能持續缺陣，火箭方面則有高登(E. Gordon)、豪斯(D. House Jr.)、努瓦巴(Nwaba)等新增傷兵，加上原本的伍德(Wood)，傷兵問題還是很致命，其中高登、豪斯雖仍有上陣機會，但這時候要特別留意此為火箭明星賽前最後一役，加上沒有戰績壓力，火箭較可能相對保守處理讓球員休陣的，努瓦巴更是近期火箭少數在哈登交易後打出高評價的球員，籃網在評比上確實有其優勢。

〈針對性評比〉籃網最大的問題大家都知道，那就是禁區的鞏固力實在薄弱，但好消息是本場比賽對手火箭同樣是有此罩門的隊伍，等於彼此都無法攻擊對手的痛點。要注意近期火箭也是有一個作的不錯的點，那就是面對對手的擋拆戰術時有著不錯的應對，但本場對手籃網目前並不熱衷於此，哈登面籃的小球組織成為他們的搶分法寶，你可以說火箭球員熟悉哈登，但事實上很可能是"沒有真正在正式比賽中對決過哈登"這樣的情形，本場比賽雙方對位條件其實很類似，但籃網在單打、製造犯規兩方面效率要比火箭好上太多，火箭近期落後時只能嘗試更多外線投射的想法，是籃網樂見的。

〈關鍵考量-賽程安排與默契〉前場比賽哈登15助攻0失誤；火箭主控沃爾(J. Wall)則是5助攻+3失誤，雙方在小球打法上很明顯有著不同的默契程度差異，我們此前說過， 沃爾搭配歐拉迪波，平均每一百回合會輸掉1.3分，目前，沃爾跟歐拉迪波，以兩人搭配來說，這兩人搭配績效最好的，都是球隊主力內線伍德，所以在伍德回歸前，火箭可能都無法高看。

此外本場最重要的考量，在沃爾的密集出賽，3/1與3/2，沃爾完成了本季首次的"連續出賽"安排，結果繳出了全隊最差的-13績效值，本場比賽將是所謂四天內的第三戰，這很可能會讓沃爾的表現受到持續的負面影響。

〈其他考量〉最後，歐拉迪波日前傳出拒絕火箭報價的情況、火箭相比籃網更無心戀此明星賽前一戰，以及包括爾文等隊友都想幫哈登打好這場有點情怯的關鍵戰，本場比賽籃網雖有著7.5的讓分門檻，但仍看好其得分爆發力，隨時一波帶走。

【本場推薦】：【籃網全場的讓分過盤，-7.5】

(中時新聞網)