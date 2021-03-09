「中職挺農民，看球吃鳳梨！」中華職棒32年例行賽即將開打，新會長蔡其昌與五隊球星林旺衛、林宥穎、陳禹勳、林智勝、陳傑憲，以及啦啦隊女孩軒軒、潔米、籃籃、粿粿、瑟七，一起推廣鳳梨，並號召球迷朋友「吃爆台灣鳳梨，力挺台灣農民！」

「吃鳳梨挺農民」似乎已成為全民運動，中職響應號召，力挺鳳梨國家隊，不僅在熱身賽本壘板後方廣告邀請球迷吃「旺來」，並與農委會合作，將於球場設攤販售鳳梨，讓球迷可以採購產地直送的新鮮鳳梨。

蔡其昌大力稱讚台灣鳳梨是全世界最好吃的鳳梨，邀請大家一起支持台灣農民、支持台灣鳳梨！五位球星回想小時候吃鳳梨的記憶，不約而同表示以前吃鳳梨容易咬舌頭，現在經過改良後，鳳梨香甜又好吃，令人越吃越順口。

林旺衛說，台灣從南到北皆產鳳梨，鳳梨酸中帶甜，邀請大家一起買鳳梨、吃鳳梨。林宥穎則極力推薦台灣鳳梨，曾買鳳梨給洋將吃，連洋將都讚不絕口，鳳梨的酸甜滋味令人著迷。

陳禹勳表示，自己不僅喜歡吃鳳梨，也喜歡吃鳳梨酥，推薦大家買鳳梨挺農民。林智勝則說，國外要吃到鳳梨要靠進口，鳳梨是台灣本土水果，歡迎大家踴躍支持。

身為鳳梨愛好者獅隊一員的陳傑憲說，因為鳳梨的台語叫做「旺來」，比賽中球隊都會在休息室掛上鳳梨，期許比賽有好結果。同時也呼籲球迷朋友一起買起來、吃起來！

(中時 )