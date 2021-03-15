富邦悍將新球季今年首檔主題日「FIGHT ON 強悍出擊」將於19至21日登場，主場首戰19日將邀請「奧斯卡最佳導演」李安擔任開球嘉賓。
國際知名導演李安是亞洲第一位也是至今唯一兩度在奧斯卡金像獎獲得「最佳導演獎」的亞洲導演，曾在2006年、2013年分別以《斷背山》和《少年PI的奇幻漂流》獲得第78屆奧斯卡金像獎和第85屆奧斯卡金像獎「最佳導演獎」。
李安也是目前柏林影展歷史上唯一曾於奧斯卡獎、英國電影學院獎以及金球獎三大世界性電影頒獎典禮上都獲得最佳導演獎殊榮的華人導演。
一路追尋電影夢的李安曾說過：「無數次的妥協當中，你會迷失，你一定要記得你的初衷堅持下去，永遠的堅定我自己。」如同富邦悍將在賽季中總有高低起伏，但無論面對怎樣的低潮，總是抱持著堅定的態度全力以赴每一場戰役。
而李安最愛的運動就是棒球，在美國求學時期也很常關注棒球賽事，之後也曾站上大聯盟的投手丘為美職球隊開球，這次將踏上新莊棒球場投手丘，為富邦開出新球季主場第1球。
(中時 )
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