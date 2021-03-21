富邦悍將今日與樂天桃猿激戰，原本處於落後，高國麟一發陽春砲將分數追平，最後富邦以5比4贏球，單場3安的高國麟獲選為MVP，此發全壘打高國麟表示有完全擊中球心，但也坦言新球比較「軟」，開轟不容易。

樂天桃猿派出洋投霸林爵先發，他過去是富邦投手，此戰5局僅被敲3安、失2分(1自責分)，另有7次三振，高國麟此戰面對他2打數有1支內野安打，「他本身球很有威力、角度也不好打，是很好的投手，雖然了解他，但沒有實際對決過，他的球是真的滿有威脅性的。」

7局下半富邦還處於1分落後，高國麟表示當時上場只想著把球打準，「壘上沒有人，只想著要上壘，讓下一棒哲瑄把我送回來，他是長打型選手，我上壘換他開轟可以拿2分，對球隊幫助比較大。」

這發全壘打是完全咬中球心才有辦法越過全壘打牆，高國麟點出今年球季換的球真的不彈了，「打到球有變『軟』的感覺，一般擊到球會很紮實推出去，但這顆球會有點軟掉，要用力壓才會出去。」高國麟表示，「要完全咬中才會出去，球……真的滿不飛的。」

高國麟透露開季到現在狀況沒有到非常好，打擊狀況沒有很完全，現在還在摸索，此戰是剛好有擊到球。

(中時 )