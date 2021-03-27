神似高嘉瑜的小映，是味全龍啦隊的成員之一。(圖 翻攝自味全龍臉書)

味全龍相隔21年重返中職，26在天母進行主場開幕戰。不過，有眼尖的網友發現，在味全龍的啦啦隊中，有一名女生神似民進黨立委高嘉瑜。而高嘉瑜則指出，自己今天一直被問到這個問題，並表示她的「隱藏技能曝光」，但宅神朱學恒看到照片後卻直言，「其實長得不像啊」，引起網友熱議。

高嘉瑜今(27日)在臉書上PO出與自己撞臉的啦啦隊女孩的照片，並表示，「今天好多人問我，何時開始兼職職棒啦啦隊了？」，她還指出，自己不只會唱歌，隱藏技能也曝光了。同時，高嘉瑜也在另一篇臉書貼文中，PO出以前在球場頭球的影片，指其實不只啦啦隊女孩，就連開球她也是略懂略懂。

不過，朱學恒看到啦啦隊女孩和高嘉瑜的相關新聞報導後，卻在臉書上發文表示，「其實長得不像啊」。

網友們也留言回應宅神，有些人認為2人神韻十分相似，「笑起來神韻很像」「很像阿，這封面也很像阿，就是年輕一輪的甲魚」「其實神韻很像」、「我真的以為是她」；但也有網友認為2人長得不像，「應該就髮型跟笑容搭起來有像，模糊像度80%」、「完全不像」、「年齡、美貌笑容、自然，都不像呀」、「相似度2％」。

此外，還有網友翻出影片指出，這名和高嘉瑜撞臉的啦啦隊女孩，名叫做「小映」，而她是在今年1月時，加入味全龍啦啦隊的新血之一。

(中時新聞網)