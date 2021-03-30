台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，基進黨提出反制方式，還稱為「守下陳柏惟就是守下台灣」，此言論讓大批網友傻眼。宅神朱學恒昨(29日)在節目中批，陳柏惟最近多乖，臉書都寫埃及蘇伊士運河、新疆歷史、國際等，「就是不敢再提罷免這件事」，因為以前講話太「秋」，現在要浪子回頭，結果同志們不停在後面插刀。

朱學恒29日在政論節目《新聞大白話》說，陳柏惟現在一定很後悔，自己當初沒跟基進黨內部多分享權力、曝光機會，他最近多乖，臉書都寫埃及蘇伊士運河、新疆歷史、國際等，就是不敢再提罷免這件事，因為以前太「秋」，現在想說糟糕了要浪子回頭金不換，但沒想到浪子回頭之後，同志們不停在後面插刀。

朱學恒指出，基進黨還在台北開記者會，但說的內容，令他覺得超恐怖，等於跟所有公投宣戰。另外，朱學恒日前接受《中天新聞》訪問時也說，陳柏惟的豬隊友真的很多，原來這段時間他都應該要認真跑行程，讓大家覺得他很認真，這是正確的，但基進黨的人可能為了自己的選票或知名度，不停幫他挖洞。

另外，根據《TVBS民調中心》29日發佈民調結果顯示，若明天是投票日，有48%會投同意罷免陳柏惟，30%不同意罷免，21%未決定。此結果引發網友在批批踢討論，不少人都諷刺地說，「 感覺他真的掰了」。

(中時新聞網)