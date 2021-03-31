宅神朱學恒。（資料照片）

台灣基進 (31日)召開記者會，立委陳柏惟也出席說明，指有民眾反應，近期發現疑有頻道播放中國大陸的卡通，但卻未依規定申請送審，憂心現行行政查驗方法造成漏洞，未來可能讓統戰節目趁虛而入。對此，宅神朱學恒開酸，陳柏惟果然跨入了適合他的娛樂卡通界了，「原來國防外交委員會還兼管卡通？」

陳柏惟指出，因陸續接獲民眾反映有關大陸節目、影片在頻道或OTT播放有統戰疑慮，與和行政單位了解後，發現現行無線及衛星電視頻道對於中國節目的審查規定採主動申請制，他更以大陸卡通《無敵鹿戰隊》為例，指如果未來持續出現未審先播的狀況，可能讓一些統戰、大外宣節目趁虛而入。

對此，朱學恒今在臉書上表示，「柏惟啊柏惟，不是大葛格說你，你果然跨入了你適合的卡通娛樂界啦」，他還狂酸陳柏惟，「這卡通真是太恐怖啦，值得讓你放飛中二選區，原來國防外交委員會還兼管卡通啊」。

網友們也留言回應，「問題是台灣的電視劇拍不過大陸啊，怎麼辦？現代劇跟韓劇有得拼，古裝劇台灣更是沒得比」、「到底是什麼樣的人會選這種人啦」、「綜藝咖耶！這種的不用理他，就會自爆了」、「我覺得哥吉拉和金剛還有自殺突擊隊集結，是美日在大外宣，我很驚恐」。

(中時新聞網)