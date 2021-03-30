朱學恒與郭正亮進行直播時，談及陳柏惟的罷免案，郭正亮認為，若罷免案成案並與公投合併，則陳柏惟可能會遭到罷免，他一邊講還一邊搖頭。(圖 翻攝自朱學恒臉書直播畫面)

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案進入第二階段，此次罷免案也成各界關注焦點。前民進黨立委郭正亮與宅神朱學恒進行直播時表示，若陳柏惟罷免案投票，與公投案合併再8月28日舉行，有很大機率會通過，面對朱學恒的再次提問，郭正亮甚至還連連搖頭，並直言「併就掛，一定掛」。

朱學恒和郭正亮30日晚間合體在臉書上進行直播，朱學恒問郭正亮，「請問你覺得理想狀況，寬恆要動，要怎麼動？」郭正亮回答，最重要的是8月28日那天要和公投合併舉行。朱學恒指出，這要中選會決定，郭正亮則說，只要合併舉行，陳柏惟就掛了，「光是反萊豬他就掛了」。

郭正亮指出，所以陳柏惟要去求爺爺告奶奶，拜託中選會錯開，「所以他最近要對我黨好一點」，朱學恒則回應郭正亮，「那簡直要跪舔」，郭正亮聞言忍不住哈哈大笑。

對於現在的局面，朱學恒提問，現在罷免連署才到第二階段，顏寬恒現在要動什麼？現在就要出來嗎？這樣不會利空出盡？郭正亮則回應，若第二階段顏寬恒沒動手，連署就無法達標，那也太遜了。接著，朱學恒再問郭正亮，「整體的盤如果828併罷免…」，郭正亮聞言連連搖頭，並直言，「併就掛，一定掛」。

朱學恒又問郭正亮，若陳柏惟遭到罷免之後的局面會如何，郭正亮說，「就改選啊」，並指民進黨陣營當然是派出台中市議員陳世凱，陳世凱準備很久了，他上次本來就要選。

(中時新聞網)