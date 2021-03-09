青年盃田徑賽第二天就傳出好消息，謝千鶴在女子10000公尺項目跑出33分39秒89，改寫了曹純玉保持得全國紀錄。

謝千鶴堪稱是國內最會刷新紀錄的長跑女王，她先後在3000公尺以9分36秒26、5000公尺16分10秒20、半程馬拉松1小時12分19秒，創下三項全國紀錄，如今傳奇生涯又增添了一筆。

謝千鶴原本10000公尺最佳成績是2017年宜蘭全運會的34分50秒17，而全國紀錄保持人曹純玉則在去年全國田徑錦標賽跑出34分54秒81，地點同樣是在新北市板橋體育場，今天謝千鶴一馬當先，超越曹純玉以及里約奧運國手許玉芳，獨攬四項全國紀錄，實在太難得了。

謝千鶴賽後受訪時表示，去年受到新冠肺炎疫情的影響，幾乎整年都沒有比賽，今年同樣不會安排出國，畢竟回來就要接受14天居家檢疫以及7天自主管理，等於要荒廢近一個月，對於必須每天要跑長遠距離的選手而言，隔離結束後就得從頭練起，太不划算了，因此今年只有預計參加10月新北市舉辦的全國運動會，其他的就再等等吧！

(中時 )