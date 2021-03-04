台中田徑好手許樂備戰110全國運。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

就讀於新民高中的台中田徑好手許樂，曾八度超越世界聽障紀錄，過去在各項賽事的表現也相當亮眼，後續將再挑戰全國青年盃及全國中等學校運動會等各項賽事。

運動局指出，許樂平時在大業國中教練簡慶宏的帶領下辛勤訓練，4日運動局長李昱叡前往大業國中為許樂加油打氣，大讚台中之光，並贈送營養補給品與運動飲料慰勞訓練辛勞，期勉再創佳績。

運動局表示，許樂於去年12月全國田徑錦標賽女子100公尺跨欄決賽飆出13秒19的卓越成績，第八度超越世界聽障紀錄；日前更獲亞洲田徑總會 (Asian Athletics Association)與國際聽障運動總會（ICSD）正式認證，成為亞洲女子100公尺跨欄U18紀錄保持人及聽障女子100公尺跨欄世界紀錄保持人。

運動局說，許樂去年於全國身心障礙國民運動會代表台中市參賽，獲得7金好成績，更打破紀錄；上週則在高雄港都盃田徑錦標賽高中女子組100公尺跨欄決賽，以13秒43破大會成績摘金，表現亮眼。民眾如欲了解更多有關許樂的最新消息，可至臉書粉絲專頁「樂在田徑-許樂」查看。

運動局強調，111年全國身障運將由台中市舉辦，期望各優秀選手能發揮地主隊優勢，再創佳績。未來也將持續協助推動身心障礙運動，透過與民間團體的協力合作，發掘身心障礙運動人才，推廣運動風氣。

(中時 )