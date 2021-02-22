工業電腦廠融程電(3416)受惠歐美專案大單持續出貨、其他客戶需求回溫，2021年1月合併營收「雙升」改寫歷史第3高。由於出貨動能持續，法人看好首季營運將持穩高檔、表現淡季不淡，加上比較基期較低，上半年營運成長動能可期。

融程電股價牛年開紅盤以來上攻力道轉強，今（22）日續開高穩揚、上漲3.63％至79.9元創去年10月中以來4個月波段高點，早盤維持近2.5％漲幅，位居工業電腦（IPC）漲勢前段班。三大法人近日偏多操作，上周合計買超61張。

融程電受惠歐系客戶5年期車檢平板大單自6月起逐步放量出貨，配合美國物流平板專案同步展開出貨，營運動能去年下半年起明顯增溫，第三季、第四季合併營收分別達5.55億元、5.69億元，連2季改寫新高，全年合併營收18.46億元、年增10.82％，逆勢改寫新高。

而融程電今年1月自結合併營收1.96億元，較去年12月1.8億元成長8.9％、較去年同期1.01億元成長達93.7％，改寫同期新高、亦創歷史第三高。公司表示，主要受惠美國物流平板專案大單持續出貨帶動，且其他歐系客戶訂單需求亦同步回溫。

對於近期的缺料及缺櫃影響，融程電表示，由於已預知客戶專案大單出貨時程，因此料件及海運貨櫃均早在去年中前便預訂，雖然仍受運費上漲影響，但不至於出現「搶不到櫃」而致使出貨遞延情況，缺櫃缺料對營運及出貨影響不大。

展望後市，融程電表示，歐美客戶專案大單出貨動能持續，加上其他歐系客戶需求同步回溫，對上半年營運樂觀看待。法人指出，2月雖有工作天數較少影響，但融程電在穩定出貨挹注下，預期單月營收可望持穩1.8億元以上高檔，首季淡季不淡、上半年成長動能可期。

(時報資訊)