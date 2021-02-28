高雄市阿蓮區發生有心民眾毒殺流浪狗事件，7天之內已有7隻無辜流浪狗受害，愛狗人士在網上譴責毒狗行為，同時希望能動用網友力量協尋兇手。（翻攝曾姓愛狗人士臉書）

高雄市阿蓮區日前一連七天每天都發生流浪狗遭毒殺的事件，狗狗屍體分別在芭樂園、大水溝等多處發現，當地愛狗人士難掩傷痛，已前往警局報案希望能揪出毒狗兇手，同時也希望動用網路力量，一同找出兇手，儘早為7隻無辜枉死的狗狗申冤。

愛狗人士朱小姐在臉書指出，這群被毒死的流浪狗都會固定前往一位曾姓愛媽家吃飯，吃飽之後就會四散到附近的芭樂園睡覺，這樣的模式持續將近7年，怎麼也沒想到卻有狠心人士要奪取狗狗的性命，2月13日那天先有一隻狗無故失蹤，發現時已死亡；16日時又發現一具狗屍，19日時則有4隻狗狗死在芭樂園中，短短7天內就有7隻毛孩遇害，死狀皆腹部腫脹，口吐白沫。

餵養流浪狗的曾姓愛媽則透露，狗狗多年來也與芭樂園主人感情要好，從未聽聞過附近住戶與流浪狗產生衝突；朱小姐也痛批毒狗人士怎能如此心狠手辣，甚至「一次又一次不放過可憐無家的孩子」。

朱小姐透露，事發過後她已前往動保處投訴，並向阿蓮分駐所報案，而高雄市動保處葉姓處長十分重視此事集體毒殺事件，也協助將狗大體帶回高雄解剖；朱小姐表示，當時動保處人員一解剖就告知，狗是中劇毒而死，全身的所有器官包括肌肉等無一倖免，內出血也相當嚴重。

高雄市動保處表示，目前採檢結果仍未出爐，但高度懷疑狗隻是遭毒死，若案情屬實也將移送地檢署偵辦，同時也呼籲，若虐殺動物致死，依動物保護法第25條規定，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰鍰。

(中時新聞網)