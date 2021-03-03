《每日郵報》報導，美國駐伊拉克安巴省的阿薩德空軍基地（Ain al-Asad airbase），當地時間3日上午7時20分(臺灣時間3日12時20分)遭到至少10枚火箭彈的襲擊。這起攻擊發生在教宗方濟各訪問伊拉克的前2天，為近日一系列對美國駐伊拉克軍隊的攻擊中，最新的一起攻擊；也是拜登對敘利亞的親伊朗民兵首次空襲後，最新的一次攻擊。

報導中指出，這10枚火箭彈疑似自距離基地5英里處發射，迄今為止沒有任何傷亡傳出。阿薩德空軍基地除美軍駐紮外，也有聯軍駐入。目前仍不清楚襲擊由哪個組織發動；不過，數日前拜登才授權對敘利亞境內親伊朗民兵發動空襲，不免讓人懷疑藏鏡人是否為伊朗。

Images (c/o Iraqi Shiite insurgent source "Sabereen News") allegedly show a wrecked Kia truck used as a launching pad for at least 4 107mm Katyusha rockets fired at U.S. forces stationed at Ain al-Assad Air Base in Iraq's western Anbar Province. pic.twitter.com/ZbdcWwMhZs — Evan Kohlmann (@IntelTweet) March 3, 2021

報導表示，這次攻擊使用的疑為伊朗製的Arash 122公厘火箭彈。相較於駐紮於伊拉克的其他西方聯軍，此次對美軍的攻擊無疑更為猛烈。美國日前對敘利亞的親伊朗民兵發動空襲。美方表示，敘利亞一直成為伊朗走私武器進伊拉克的後門。

阿薩德空軍基地是美國在伊拉克第2大的空軍基地，自前總統川普下令無人機空襲伊朗「聖城部隊」蘇雷曼尼後，時隔不久該基地便遭伊朗攻擊。當時伊朗共發射15枚的「征服者-313」飛彈，其中10枚擊中阿薩德空軍基地，1枚落在阿比爾(Erbil)設施，4枚未擊中目標。在阿薩德基地中，雖然沒有美軍喪生，但後來診察約109人腦震盪。

綜觀2020年，駐紮伊拉克的西方安全、軍事與外交據點先後共歷經數十枚火箭彈與自殺炸彈的攻擊，西方部隊往往歸咎於親伊朗民兵所為。雖然10月後這類的攻擊開始減少；但近3週又有轉盛之勢。

今年2月中，數枚火箭彈擊中鄰近伊拉克庫德族自治區阿比爾國際機場（Erbil International Airport）的美國軍事基地，造成1名非美國籍的承包商身亡，另有數名美籍承包商與1名美軍受傷。至於美國大使館所在的巴格達綠區，長期以來更是迫擊砲與火箭彈攻擊的目標。

(中時新聞網)