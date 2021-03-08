又有領袖染疫！ 這國總統伉儷雙雙確診 21:402021/03/08 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒8日報導，敘利亞總統阿薩德及其夫人阿斯瑪的新冠病毒檢測結果皆呈陽性。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒8日報導，敘利亞總統阿薩德及其夫人阿斯瑪的新冠病毒檢測結果皆呈陽性。 綜合路透、阿拉伯新聞網等外媒報導，敘利亞總統辦公室在8日的1份聲明中公佈上述消息。總統與夫人都屬「輕症」患者，目前身體狀況良好，將在家中隔離，並繼續工作。 氣壞了！川普要3共和黨組織停止用川普名義募款 金價自9個月低點反彈 (中時 ) #總統 #外媒 #8日 #報導 #敘利亞總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 誰會出來選2024？沈玉琳預測3大咖 談蘇貞昌笑了：觀眾緣稍差 16:042021/03/08 政治 選舉黨盤算／台灣成「超級總統制」 蘇煥智：政府多頭馬車更該修憲 10:432021/03/08 政治 想出國？帛琉旅遊泡泡有譜 04:102021/03/08 產業．科技 韓累計11例接種後死亡 8例初判與疫苗無關 16:192021/03/08 國際 蔡英文總統視察海軍131艦隊 肯定女性官兵表現 16:072021/03/08 政治 水情嚴峻如何因應 朱立倫：蔡總統至少學學陳水扁 16:392021/03/08 政治 沙國遭攻擊 疫情以來油價首度衝破70美元 22:102021/03/08 財經 拜登印太戰略出擊 美防長奧斯丁下周訪印度商談應對中國 17:572021/03/08 兩岸 帛琉總統月底訪台後 帛琉旅遊泡泡可望正式定案 21:132021/03/08 生活 沙國戰機空襲葉門叛軍 油價漲新高 21:172021/03/08 國際 空軍人工增雨 總統拜廟求雨 04:102021/03/08 焦點要聞 國際熱門新聞 哈利梅根爆炸專訪曝王室秘辛 英國人氣炸了 - 國際 痛批英王室扯謊 梅根曝嫁給哈利最大遺憾 - 國際 離了首富老公 嫁給善人 - 國際 喜事變喪事 新娘婚禮不捨與娘家分開 傷心過度哭死 - 國際 英國海邊出現「空浮貨輪」 大自然的光學魔術 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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