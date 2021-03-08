外媒8日報導，敘利亞總統阿薩德及其夫人阿斯瑪的新冠病毒檢測結果皆呈陽性。

綜合路透、阿拉伯新聞網等外媒報導，敘利亞總統辦公室在8日的1份聲明中公佈上述消息。總統與夫人都屬「輕症」患者，目前身體狀況良好，將在家中隔離，並繼續工作。

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(中時 )

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