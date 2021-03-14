綠委洪申翰昨晚深夜在臉書發文表示，近日前總統馬英九又跳出來呼籲重啟核四，卻忘了核四克服不了技術與安全問題，試運轉測試根本過不了審查，而馬英九還堅稱說這不是技術問題，照這個邏輯，大概是這人太過無能才能解釋。

洪申翰指出，馬英九一直把簽不成服貿跟興建核四受挫，當作是執政八年的奇恥大辱，所以馬英九下台後多年，始終沒有放棄想要夥同馬執政時的政務官們，想辦法平反。而做法就是要求現在的國民黨，繼續把馬政府過去失敗的政策奉為圭念。

洪申翰說，馬英九表面上是卸任總統，也是過去式，但還是一直大力透過綁住國民黨來影響當下的政策，去延續自己的主張，去平反自己的挫敗，這卻又是進行式。

洪申翰表示，馬政府原本希望核四在2011年完工商轉，後來因為核四工程品質太差，從違規設計，到後來失火、泡水、儀控介面凌亂失控，試運轉測試根本過不了安全審查，只能一路拖延。這些問題，根本就是難以釐清的爛帳，監察院都有彈劾跟糾正的報告。

洪申翰指出，這些工程問題一直無法收拾，只能一直幾百億幾百億地追加預算，但工期承諾卻一直跳票延遲，原能會的安全審查也過不了關，引發社會強烈的質疑跟反彈，不管馬英九有多愛核四，最後還是只能宣布核四封存，收拾這個沒完沒了的戰場。

洪申翰說，馬英九現在又再說，重啟核四困難不在技術問題，都是在政治。是的，這當然有政治問題，而這過程最大的政治問題，就是曾是國家的最高政治領袖，卻完全無視核四無解的技術與安全問題，更看不見自己的無能，這就是最根本政治問題。

(中時 )