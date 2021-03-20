「珍愛藻礁」公投若過關，是否將衝擊蔡政府2025非核家園？蘇貞昌說，「一個不行，後面就堵住」。這席話讓人嗅到，這個政府不僅正以似是而非的論調將藻礁與核能畫上等號，似乎更有意拿公投案當替死鬼，替非核家園可能的跳票，預先做好卸責的防火牆。

逾70萬份的「珍愛藻礁」公投連署書已送抵中選會，面對強而有力的民意反撲，蔡政府顯然已針對公投前、後，擬妥兩套因應策略。

公投前，蔡政府透過指控國民黨聲援藻礁是在替重啟核四鋪路的說法，將八竿子打不著的藻礁與核電做連結，把公投上綱為挺核、反核的二元對立，再以恐懼宣傳進行反動員。

典型例子，就是連署送案前一天，民進黨立委蔡其昌透過廣播專訪與主持人一搭一唱，指香港城市大學校長郭位探詢「中國廣核集團」評估在台中蓋核四，盧秀燕卻態度曖昧，抨擊盧秀燕反三接、對核四又是這種態度。問題是，香港城大先前已聲明駁斥傳言，蔡其昌卻仍刻意宣傳，且指控盧秀燕的同時，又不忘帶上幾句藻礁，其背後意圖，不言可喻。

但假若公投仍過關呢？蘇貞昌在立院接受綠委質詢，被問到公投過關讓三接蓋不成，是否會讓非核家園「燃氣50%目標」受影響？他秒回「當然會」，並強調能源政策環環相扣，一個不行後面就會堵住。

然而，蔡英文是在2013年承諾環團「藻礁永存」，提出非核家園能源配比的時間則在2016大選。因此，除非總統輕諾，否則，事後又怎能把位在藻礁區的三接畫入非核家園的一環？

換言之，三接的設立與否，都不該是非核家園能否兌現的條件。結果，今天政院卻嚷著藻礁公投會衝擊非核目標，但只要釐清事件脈絡，就會讓人懷疑這個政府有意把環團當成政策一旦跳票的卸責祭品。

這種作法，對曾經長年結伴同行的環團是何其殘忍，但蔡政府在「對敵人仁慈，就是對自己殘忍」思維下，似乎已決定對昔日戰友割袍斷義。