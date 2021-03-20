美國萊豬進口、藻礁公投等重大政策引發強烈爭議，中廣董事長趙少康痛批，台灣政治制度堪稱「替死鬼制」，所有官員都要替總統死，不需要向任何人負責也不受監督，故他拋出修憲改內閣制，藉政務官由立委擔任、恢復閣揆同意權、大幅增加不分區立委席次，以改變總統制達到制衡之效，讓台灣擺脫「總統權力無限大」的畸形現狀。

趙少康19日受訪表示，台灣現在的制度可謂「替死鬼制」，行政院長及行政院官員其實是替死鬼，「替誰死呢？替總統死！」趙強調，蔡英文就任總統已5年，連去過立法院1次都沒有，她根本不需要向任何人負責，台灣總統選出來以後要幹什麼就幹什麼。

對此，國民黨立委鄭麗文19日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉直言，台灣的政治制度除了是「替死鬼制」也是「武則天制」，因總統手上握有龐大政治實力，所以蔡英文一旦拍板，府、院、黨全部通通只能口徑一致，不管大家內心認不認同。鄭指出，藻礁通投18日赴中選會送件連署書，共高達70萬3052份，但無論是萊豬反彈、核四爭議、環保問題抑或各種政策，只要蔡力挺，哪怕民意如潮水排山倒海而來，都不會有任何官員需要為了公投通過下台負責，可見台灣根本不是責任政治，也不是民主政治。

針對公投影響，鄭麗文指出，行政院院長蘇貞昌曾表示：「公投是政策的決定，不是政治決定。」言下之意就是，一切都是總統的決定，自己不需要下台。衛福部部長陳時中曾表示：「不會因公投結果而下台。」可見在現行政治制度下，政務官根本不需要為了政策負責。經濟部部長王美花曾表示：「長官請我們繼續工作，我們就為人民工作；若長官覺得我們要離開，我們就離開。」這種將所有事推給長官的態度，顯然自居公務員、事務官，而無身為部長與政務官的認知。

鄭麗文重申，趙少康改內閣制的目的，在於藉由政務官由立委擔任、恢復閣揆同意權、大幅增加不分區立委席次，建立政黨政治文化，以改變總統制所產生的弊病，更修正台灣當前這種奇怪又四不像的總統制；否則所有決策都是總統一人所做，但總統卻不需要負責、不需要溝通、不需要出來說明，通通推給內閣就好，國會也監督不到總統，是台灣民主政治上的「畸形現象」。

(中時新聞網)