歌手黃明志2020年的歌曲《小鮮肉變男子漢》中有一段歌詞－「肝指數越高代表越有地位」，影響眾多年輕族群。台灣減害協會、台灣預防醫學會今日針對青年族群中盛行的爆肝文化做出警示，表示「肝指數越高代表越有地位」的觀念嚴重錯誤，呼籲青年朋友把握護肝黃金期，避免人生從彩色變黑白。

台灣預防醫學會今公布去年調查的爆肝行業網路聲量，第1名爆肝職業為工程師，其次依序2到10名分別為醫護人員、司機、警消人員、保全、影視幕後從業人員，建築工人、超商店員、行銷人員、藝術工作者。

台灣預防醫學會理事長陳宜民表示，最近3年來我國主、次診斷為脂肪肝的人數已從14.2萬成長至16.8萬，成長近2成，且有年輕化的趨勢，若以流行病學盛行率推估，國內確診脂肪肝的人數上看600萬。

陳宜民指出，肝癌蟬聯國內癌症死亡率前2名40年，自己率領的研究團隊曾發現，人體內的甘胺酸氮甲基轉移酵素（GNMT）基因可抑制脂肪瘤、血管瘤、發育不良性結節以及肝細胞癌的生長，但若已有脂肪肝，就會抑制GNMT基因的發揮，成為致癌因子。

陳宜民說，脂肪肝、肝纖維化是可逆轉的，現代人生活步調快，飲食西化，建議每年都要做檢查，平常也要減少熬夜爆肝的機會，「年輕人雖然可以揮霍，但也不要天天熬夜」，飲食方面也要戒糖飲、少油甜，才能活化GNMT基因，降低肝癌風險。

(中時 )