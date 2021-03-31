物價高漲、薪水難漲，許多人想盡辦法去國外賺錢，其中日本是許多台灣人會選擇前到海外工作的地點，有網友好奇詢問，為什麼一堆人都想去日本工作？有網友表示，一定是「粉紅泡泡」看太多，但有過來人透露「回台覺得生活開心很多」，真心建議日本只適合去玩。

原PO在網路論壇PTT表示，媒體報導，畢業生有45.5%想去日本工作，人數遠大於想去美國、歐洲及澳洲等地區工作的人，引起他好奇為什麼會有這麼多人想去日本當台勞？質疑去日本真的有這麼好嗎？

貼文一出引起眾人討論，紛紛回應「比較近啊」、「省下去日本玩的錢吧」、「日本薪資高」、「公民水準比較高吧」、「距離近、美女多」、「看日劇，職場都帥哥美女」、「因為有秋葉原」、「薪資三倍、物價兩倍」、「若同樣是做血汗底層勞工，日本的條件好太多」、「離台灣近，文化習慣都不會差太多」。

不過有過來人透露，跟在日本比起來，「回台覺得生活開心很多」，真心建議日本只適合去玩，想去工作的都是「粉紅泡泡」看太多，日本起薪比台灣高可能是真的，但日本超排外，不是自己國家的人，要升遷恐怕很難。

有網友分析指出，當店員打工仔是比較不用勾心鬥角沒錯，但實際上日本職場各種欺凌應該遠超過台灣，對觀光客當然友善，但會說日本友善的，絕對都是井底之蛙，因為不懂真正的日本職場，所以對其有幻想。

台女大生赴日打工擺爛 1週閃辭

(中時新聞網)