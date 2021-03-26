趙少康出席「台灣水荒：從臨渴掘井到未雨綢繆」環保論壇 接受媒體訪問

國民黨中常委提案邀中廣董事長趙少康赴中常會交流，趙隔空表示欣然接受，「台灣水荒：從臨渴掘井到未雨綢繆」論壇今(26)日在中廣大樓舉行，會後被問及獲邀時間在何時，趙回應：「他們還沒邀我！」

國民黨文傳會主委王育敏已公開表達，會著手聯絡安排相關事宜，最快將在下周中常會邀趙前來，但形式不明。

趙少康今日表示，現在看來回到中常會報告時間應在清明過後，但時間還沒敲定，「他們還沒邀我！」而報告方式也不需要準備講稿，要談的內容將是國民黨要怎麼新、怎麼革。

(旺報 )