江啟臣出席「青年住好願景營-青年共午」活動

中廣董事長趙少康昨表示，自己參選黨主席的機率不大，且拒絕接受中評委聘書，被問到若趙少康不選，曾推薦趙參選的前高雄市長韓國瑜是否引發衝擊，國民黨主席江啟臣今天表示，他已經講過N次，基於黨內民主，他尊重大家的選擇與意願，之後將依照黨內民主制度，讓選舉順利圓滿正面進行，這也是黨改革的一部分。

江啟臣強調，身為黨主席，他也會要求選務中立，把選務辦法，而此時此刻大家關心的還是國民黨如何扮演好的在野黨角色，為人民做事、服務、發聲，以及在人民關心的議題，提出對案與政策建議。

談到趙少康昨痛批中常會缺乏民意代表性，江啟臣說，黨的改革應該持續，至於中常會的角色，對黨來講，在沒有召開大會期間是最高決策單位，所以中常會的存在關乎到黨能否持續運行，從組織結構上有其重要性。

江啟臣指出，至於該怎麼改革，黨內也有不同意見與想法，過去這一年在黨務改革上，中常會也做出未來選舉、組織、結構的調整，或許可以看去年全代會通過一章四法後，今年新的中常委、中央委員、黨代表選舉後，大家可以在來看這樣的改變是否更貼近民意，把黨意與民意做更好結合，後續可再來看。

前立法院長王金平祝福江啟臣連任順利，是否在爭取本土派支持，江說，在國民黨內只有中華民國派，黨內選舉過程，想選的人都必須爭取支持，這很正常，不用過度解讀任何人的某一句話或某一個動作。

至於網路政治聲量顯示韓國瑜拔得頭籌，江啟臣淡然地說，聲量起起伏伏，每個議題每天都在變化，不管是民調、聲量等數據，大家參考。

綠委王定宇因深陷同居疑雲，負面聲量快速攀升，但民進黨婦女部靜悄悄，江啟臣說，這也證明政黨在很多價值上是否的堅持，還是遇到自己人就轉彎，呼籲民進黨面對社會關心的議題，不該鴕鳥心態，不希望看到有兩套標準，或遇到民進黨自己人就沒有標準，帶頭做不好的社會示範。

(中時 )