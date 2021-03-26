能選黨主席就拒接中評委 趙少康：已跟江啟臣說聘書不用送來了｜2021.03.19

中廣董事長趙少康22日開記者會，痛批國民黨中常會沒民意基礎、沉淪，搞壞國民黨名聲；23日更拒接中評委聘書，形同角逐黨魁之事流局；25日則表示願赴中常會演講，但希望內容全程公開。港媒評論認為，趙與中常會雙方惡鬥氛圍濃厚，不僅現任黨主席江啟臣討不到便宜，更將牽動黨內其他有意角逐主席者趁勢運作，掀起一場黨內大風暴。

香港媒體《中評社》25日評論表示，趙少康下週將赴中常會演講，但是否全程公開卻仍未定，中常會的決定與應對，都會對7月舉辦的黨主席改選，甚至是2024年總統黨內初選，產生重大影響。

評論指出，趙少康在中常會的演講若全程公開，等於直接訴諸社會輿論，即便輿論對趙有利卻也不等於「黨意」，與趙結怨的中常委們恐不會善罷干休，所屬派系甚至可能從此全力反趙，這不僅對黨主席選舉無正面影響，更可能直接阻礙了趙的2024年總統之路。但若演講不公開，事後將會有來自各方人馬不斷轉述或放消息，如此不但將事實「愈描愈黑」，還會直接傷害國民黨形象；尤其趙自表態參選，外界就盛傳其與江啟臣及其他派系的矛盾，如此會害趙與這些人的結怨更深，還會害江受到更大質疑。

針對趙少康中常會演講「要不要公開」？評論直言，若公開，趙可能贏了面子（社會輿論），卻輸了裡子（難獲黨內一致力挺）；若不公開，中常委們輸了面子（輿論），卻保住裡子（卡趙）。值得注意的是，一旦趙與中常委兩敗俱傷，江啟臣可能也討不到便宜，因為他會被質疑是否威望不足。就目前局勢而言，國民黨想讓這場醞釀中的黨內風暴和平落幕，實在難上加難，只能「走一步算一步」。

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(中時新聞網)