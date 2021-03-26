資深媒體人趙少康。（圖／本報資料照）

針對台灣與美國簽署「台美海巡合作暸解備忘錄」，中廣董事長趙少康今（26）日上午受訪表示，台灣也可以與大陸的海巡合作、和日本合作。他建議，兩岸可以一起打擊犯罪、防杜走私，甚至共同保衛釣魚台。

根據《中評網》26日報導，趙少康今日上午在中廣大樓舉行「台灣水荒：從臨渴掘井到未雨綢繆」環保論壇。對於台美簽署「台美海巡合作暸解備忘錄」，趙少康表示，過去台美合作都是私下進行，現在就是檯面化了，美方主要是派教官，給台灣一些資訊，這也很好，但台灣其實可以與中國大陸的海巡合作，也可和日本海巡合作，為何只跟美國合作？

他指出，兩岸之間如何共同打擊犯罪、防杜走私，甚至能不能聯合保衛釣魚台？兩岸也可以合作，所以台灣必須知道不是只靠一邊，如果兩邊都能採等距關係，兩邊都能合作，左右逢源不是更好嗎？尤其海是連接的，海巡這方面台灣與中國大陸、日本、美國都可以合作，他不反對合作，而是認為合作應多多益善。

趙少康說，台灣本身有防衛需求，但不能因此被美國敲竹槓，美國賣給台灣的武器既昂貴，又不是最先進。美國軍售台灣另一個問題，就是每次台灣武器研發到一定的程度後，美國非要賣這類型的武器，例如無人機台灣研發到可以了，美國就非要台灣買，4架「死神」無人機要6億美元，等於一架1億5千萬美金，實在太貴了。

(中時新聞網)